"العربية بقت رماد".. إصابة 3 أشخاص في انقلاب سيارة واشتعال النيران بها في المقطم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

أصيب 3 أشخاص، إثر انقلاب سيارة ملاكي واشتعال النيران فيها بمنطقة المقطم.

تلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة بلاغا من غرفة عمليات النجدة؛ بنشوب حريق بسيارة ملاكي إثر انقلابها بشارع مساكن الزلزال بدائرة قسم شرطة المقطم ووجود مصابين.

انتقلت قوة أمنية على الفور لمكان الحادث بصحبتها سيارة إطفاء لمحاصرة النيران ومنع امتدادها.

ونجحت القوات في إخماد الحريق ونتج عنه إصابة 3 أشخاص نُقلوا للمستشفى لتلقي العلاج.

جرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.