"الكابينيت" الإسرائيلي يعقد اجتماعا لبحث الخلافات الداخلية بشأن سياسة إدارة الحرب على غزة

يعقد المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية "الكابينيت" اجتماعا غدا الخميس، لبحث الخلافات الداخلية بشأن سياسة إدارة الحرب على قطاع غزة.

وذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم" الإسرائيلية، أن الكابينيت الإسرائيلي سيجري مناقشة مهمة غدا لبحث الخلافات الداخلية وادعاءات الوزراء الإسرائيليين ضد سياسة إدارة الحرب في غزة.

وفي السياق نفسه، طالب وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير بفحص شاحنات الأدوية والمساعدات الموجهة إلى قطاع غزة.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن بن غفير أنه طالب رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو، بالتحقق وفحص شاحنات الأدوية المفترض دخولها إلى غزة مقابل شاحنات الأدوية للمحتجزين لدى حركة حماس.

وأوضح وزير الأمن القومي الإسرائيلي أن هذا الفحص يهدف إلى التحقق من عدم دخول ذخيرة ومعدات لحركة حماس في قطاع غزة، مشددًا على أن هذا الفحص يقع على عاتق نتنياهو والمجلس الوزاري المصغر لإدارة الحرب على غزة "كابينيت الحرب".

وكان عضو المكتب السياسي لحركة حماس، موسى أبو مرزوق، اليوم الأربعاء، أن الحركة وضعت شروطا من أجل إنجاح صفقة الأدوية التي تم التوصل إليها مع إسرائيل برعاية قطرية وبالتعاون مع فرنسا.