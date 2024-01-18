مواجهة بين محامية ترامب والقاضي خلال محاكمته في نيويورك

تواجهت محامية دونالد ترامب مع القاضي خلال محاكمة موكلها بتهمة التشهير في نيويورك، حيث استمعت المحكمة الى الادلة التي قدمتها اي. جين كارول ودين الرئيس السابق بالاعتداء الجنسي عليها.

واعترضت محامية ترامب ألينا هابا على إجابة من كارول، مما دفع القاضي لويس كابلان لتوبيخها بشدة وقال لها "عندما تتحدثين في قاعة المحكمة هذه او اي قاعة محكمة في هذا المبنى ستقفين" حسبما ذكرت شبكة سي ان ان.

وكان ترامب غير الملزم حضور المحاكمة المدنية، في المحكمة لليوم الثاني حيث يسعى لاستخدام عدة دعاوى قانونية ضده لحشد مؤيدين قبل الانتخابات التمهيدية في نيو هامبشر وحملته الانتخابية لعام 2024.

بحسب تقارير اعلامية اميركية قالت كارول خلال الجلسة إنها حضرت الى المحكمة "لمنعه من قول اكاذيب عني".

وتسعى كارول (80 عاما) للحصول على تعويضات تزيد عن 10 ملايين دولار بدعوى ان ترامب شوه سمعتها في عام 2019 عندما كان رئيسا وكانت قد كشفت بانه اعتدى عليها، اذ قال انها "لا تروق له".

وقالت كارول للمحكمة "هذا يعني انني قبيحة للغاية لذا لن يعتدي علي جنسيا".

وردا على سؤال حول الضرر الذي الحقه هذا التعليق بسمعتها قالت كارول "كنت معروفة سابقا كصحافية والآن اصبحت معروفة باني كاذبة ومحتالة" - وهي صفات وجهها اليها ترامب.

وذكرت شبكة "سي ان ان" ان ترامب هز رأسه عندما اتهمته كارول بالاعتداء عليها وتحدث الى محاميته اثناء ادلائها بشهادتها - واشتكى محامو كارول الى القاضي من ذلك.

وهي دعوى منفصلة عن قضية العام الماضي حين وجدت هيئة محلفين اخرى في نيويورك ان ترامب اعتدى جنسيا على كارول في غرفة تبديل الملابس بمتجر كبير في عام 1996 ثم شهَّر بها في عام 2022 عندما وصفها بانها "محتالة محترفة".

ويحضر ترامب المحاكمة اثناء حملته للانتخابات التمهيدية في نيو هامبشر الاسبوع المقبل. ويتوقع ان يكون المرشح الجمهوري في انتخابات تشرين الثاني ضد الرئيس جو بايدن.