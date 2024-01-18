إغلاق مطار أوسلو بسبب الثلوج الكثيفة ومسارات القطارات مغلقة في مناطق واسعة من شرق النرويج

أعلن مطار أوسلو تعليق الملاحة الجوية، في وقت تسبب تساقط الثلوج الكثيفة في تعطيل حركة النقل في أنحاء إسكندينافيا. وقال المطار في بيان، إنه سيبقى مغلقاً أقله حتى الساعة 3,30 بعد الظهر (14,30 ت غ)، وعندها سيتم إجراء تقييم جديد".

وأصدر معهد الأرصاد النرويجي تحذيرات من ثلوج كثيفة ورياح في المنطقة المحيطة بالعاصمة أوسلو.

وألغيت معظم رحلات الحافلات، فيما أعلن مشغل القطارات فاي أن مسارات القطارات مغلقة في مناطق واسعة من شرق النرويج.

وفي السويد المجاورة، أدت الثلوج الكثيفة إلى العديد من حوادث المرور في غرب وجنوب البلاد، ما تسبب بزحمة سير على العديد من الطرق الرئيسية.

وقالت الشرطة في بيان، إن "سطح الطرق زلق جداً والشرطة تحض المواطنين على عدم الخروج إلا في حالة الضرورة القصوى".

وأصدرت وكالة الأرصاد الوطنية في السويد تحذيراً للعاصمة ستوكهولم من "رياح قوية تترافق مع ثلوج".