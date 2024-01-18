اعلنت القيادة الوسطى الأميركية، أننا "نفذنا ضربات استهدفت 14 صاروخا معدا للإطلاق من مناطق الحوثيين في اليمن"، مشيرة الى ان "الصواريخ المستهدفة كانت تمثل تهديدا وشيكا على السفن التجارية وسفن بحريتنا بالمنطقة".
واعتبرت أن "ضرباتنا ستؤدي إلى إضعاف قدرات الحوثيين على مواصلة هجماتهم المتهورة على الشحن الدولي".
كانت هذه تفاصيل خبر القيادة الوسطى الأميركية: نفذنا ضربات استهدفت 14 صاروخا معدا للإطلاق من مناطق الحوثيين في اليمن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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