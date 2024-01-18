القيادة الوسطى الأميركية: نفذنا ضربات استهدفت 14 صاروخا معدا للإطلاق من مناطق الحوثيين في اليمن

اعلنت القيادة الوسطى الأميركية، أننا "نفذنا ضربات استهدفت 14 صاروخا معدا للإطلاق من مناطق الحوثيين في اليمن"، مشيرة الى ان "الصواريخ المستهدفة كانت تمثل تهديدا وشيكا على السفن التجارية وسفن بحريتنا بالمنطقة".

واعتبرت أن "ضرباتنا ستؤدي إلى إضعاف قدرات الحوثيين على مواصلة هجماتهم المتهورة على الشحن الدولي".