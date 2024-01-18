الخير: لا يمكن وضع موقف ميقاتي في خانة تبني موقف حزب الله إنما في خانة مقاربة الأمور بواقعية

شدد عضو تكتل الاعتدال الوطني النائب أحمد الخير، تعليقًا على مواقف رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي بشأن الحرب على غزة وتداعياتها على لبنان، على أنه "لا يمكن قراءة موقف ميقاتي على قاعدة (لا إله) من دون أن نكمل (إلا الله)، وذلك بالاستناد إلى كل مواقفه السابقة واللاحقة التي تشدد على مرجعية الدولة في قرار الحرب والسلم، والتزام لبنان بالقرار 1701، والحرص الرسمي على النأي بلبنان عن مخاطر توسع الحرب في سياق ملاقاة جهود كل الدول العربية والغربية في هذا الإطار".

واشار في تصريح لـ"الشرق الأوسط"، إلى أنه "لا يمكن وضع موقف ميقاتي في خانة تبني موقف حزب الله على الإطلاق، إنما في خانة مقاربة الأمور بواقعية ومسؤولية، من منطلق إنساني ووطني وعروبي، يُجمع على تحميل العدو الإسرائيلي مسؤولية استمرار الحرب بفعل الإبادة التي يرتكبها بحق أهلنا في غزة، ومسؤولية أي احتمال لتوسع الحرب بفعل الاعتداءات الموصوفة التي يرتكبها بحق السيادة اللبنانية، التي يخرق من خلالها القرار 1701 بشكل خطير جداً، من دون أي رادع، ومن دون أن يقيم أي وزن لأي اتفاقات أو قرارات دولية".