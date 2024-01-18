وزارة البيئة: نعمل على مشروع وطني لوضع خطة عمل لحماية فقمة الراهب

وزارة البيئة: لأول مرة توضع خطة عمل جدية لحماية فقمة الراهب على الشاطىء اللبناني

أشارت وزارة البيئة، في بياني توضيحي للأخبار المتعلقة بحماية فقمة الراهب، إلى أنّه "منذ سنة ونصف تم ايقاف مشروع بناء بيت على عقار خاص يقع على حدود الارض التي تقع تحتها مغارة من سلسلة مغاور على الشاطئ اللبناني حتى قام اصحاب المشروع بالدراسات البيئية المطلوبة وازالة طابق من البيت المنوي بناؤه، وتعهد بعدم استعمال آلات ثقيلة، ووضع حساسات في المغارة للتأكد من عدم تعريضها لأي خطر، ووضع خطة ادارة بيئية لتفادي اي ضرر بيئي على المغارة والشاطىء والمحيط. مع الاشارة إلى ان المغارة المعنية يزورها الناس بشكل دائم وتُجرى فيها احياناً حفلات خاصة مثل اعياد الميلاد".

ولفتت إلى أنّه "مع التذكير ان مشروع بناء البيت حصل اولاً على موافقة البلدية واتحاد البلديات وكل الوزارات المعنية من ثقافة واشغال وسياحة وغيرها من الادارات كما تفترض القوانين".

واضافت وزارة البيئة: "من ناحية حماية فقمة الراهب، تعمل وزارة البيئة حالياً مع شركائها على مشروع وطني بمشاركة المجتمع المدني والجامعات والخبراء المتخصصين لوضع خطة عمل وطنية لحمايتها. وستحدد خطة العمل العوامل الرئيسية التي تهدد الفقمة، وموائلها الرئيسية الموجودة على الشاطىء اللبناني، وستحدد الأهداف والإجراءات التي سيتم تنفيذها والاطر القانونية المطلوبة للحفاظ عليها وحمايتها وإعادة توطينها على الساحل اللبناني".

وأكّدت انها تنفذ حالياً "بالتعاون مع المركز الاقليمي للمناطق المتمتعة بحماية خاصة التابع لبرنامج الامم المتحدة للبيئة مسح المناطق الساحلية للتأكد من وجود فقمة الراهب وتوثيق موائلها ومن ضمنها شواطئ عمشيت وجبيل".

وأوضحت الوزارة أنّه "سيتضمن العمل تنفيذ مشروع نموذجي لإعادة توطين فقمة الراهب في محمية جزر النخيل على ساحل طرابلس والميناء من خلال تنفيذ أنشطة علمية، ورصد التهديدات وإزالتها، وتوعية المجتمع المحلي خاصة الصيادين والأدلة السياحين. وستتضمن خطة العمل إجراء حملة وطنية للتوعية على الحفاظ على فقمة الراهب ونشر معلومات على وسائل التواصل الاجتماعي، وتقارير إعلامية".