وزير الخارجية العراقية بحث مع نظيره السعودي بالعلاقات الثنائية والقصف الإيراني على كردستان

أعلنت وزارة الخارجية العراقية، في بيان، أنّ "وزير الخارجيّة فؤاد حسين أجرى اتصالًا هاتفيًّا مع وزير الخارجيّة السعوديّة الأمير فيصل بن فرحان، جرى خلاله بحث العلاقات الثّنائيّة، كما ناقش الجانبان القضايا الإقليميّة والدّوليّة الرّاهنة ذات الاهتمام المشترك، وعلى وجه الخصوص الاعتداء الإيراني الّذي طال إقليم كردستان العراق".
من جهتها، أوضحت وزارة الخارجيّة السّعوديّة، أنه "جرى خلال الاتصال مناقشة المستجدّات الإقليميّة والدّوليّة، لاسيّما التّطوّرات الأخيرة في إقليم كردستان العراق. كما استعرض الجانبان العلاقات الأخويّة بين البلدين، وسبل تعزيزها في شتّى المجالات".
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