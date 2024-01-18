كييف تتحفظ على وجود 6 مقاتلات روسية بالمياه الأوكرانية

ياسر رشاد - القاهرة - كشفت القوات البحرية التابعة للجيش الأوكراني، اليوم، الخميس، أن الجيش الروسي يحتفظ حتى اليوم بأربع سفن حربية في مهمة قتالية في البحر الأسود، بما في ذلك حاملتي صواريخ كروز من طراز كاليبر، تحمل 16 صاروخًا.

أعلنت القوات البحرية، بحسب وكالة الأنباء الأوكرانية الرسمية، أن هناك سفينة حربية معادية واحدة في بحر آزوف، فضلًا عن ذلك، تحتفظ روسيا في البحر الأبيض المتوسط بسفينة حربية واحدة من دون حاملات صواريخ.

بحسب البيان المنشورناقش قائد القوات البحرية الأوكرانية، الأدميرال أوليكسي نيزبابا، قضايا الأمن البحري في بحر آزوف والبحر الأسود مع قائد البحرية الملكية النرويجية، الأدميرال أوليفر بيردال في محادثات مشتركة عُقدت في كييف في وقت سابق.

في السياق أعلنت القوات الجوية الأوكرانية أن قوات الدفاع الجوي الأوكرانية تمكنت من إسقاط 22 من أصل 33 طائرة بدون طيار من طراز شاهد أطلقتها روسيا الليلة الماضية.

ذكرت القوات الجوية - في بيان- أن الجيش الروسي شن هجوما بـ33 طائرة بدون طيار مقاتلة من طراز شاهد-136/131 انطلقت من منطقة بريمورسكو-أختارسك الروسية ومنطقة كورسك، كما ضرب منطقة خاركيف بصاروخين موجهين مضادين للطائرات من طراز إس-300 تم إطلاقهما من منطقة بيلجورود".

أوضح البيان أن الجهود الرئيسية للجيش الروسي ركزت على الهجمات على جنوب وشمال أوكرانيا، ولم تصل عدة طائرات "بدون طيار" إلى أهدافها.

في السياق ذاته، أعلن الجيش الأوكراني، اليوم، ارتفاع عدد قتلى الجنود الروس إلى 373 ألفا و600 جندي، منذ بدء العملية العسكرية في 24 فبراير من العام قبل الماضي بعد مقتل أكثر 780 جنديًا أمس.

ذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، أنه خلال هذه الفترة خسرت روسيا أيضا 6 آلاف و147 دبابة و11 ألفا و410 مركبة مدرعة و8 آلاف و835 نظاما مدفعيا و966 نظام راجمات صواريخ متعددة الإطلاق و653 نظام دفاع جوي و331 طائرة مقاتلة و324 مروحية و23 سفينة حربية، فضلا عن 11 ألفا و794 مركبة وخزان وقود، بإلإضافة إلى 1380 معدة خاصة و6 آلاف و925 طائرة مسيرة وإسقاط 1818 صاروخ كروز وغواصة واحدة.