4 مسيرات تحاصر سفينة أمريكية بالقرب من اليمن

ياسر رشاد - القاهرة - قالت شركة أمبري البريطانية للأمن البحري، إن ناقلة أميركية أبلغت عن اقتراب طائرات مسيّرة منها قرب سواحل المكلا باليمن، وذلك وفقا لما غردت به الشركة عبر حسابها الرسمى على منصة "إكس" توتير سابقا.

وأضافت شركة أمبري البريطانية للأمن البحري، أن ناقلة أميركية ترفع علم جزر مارشال، تبلغ عن اقتراب 4 مسيرات منها والإحاطة بها على بعد 87 ميلاً بحرياً جنوب شرق المكلا في اليمن، مشيرة إلى أنه تم إسقاط إحدى المسيرات.

وقال مصدر يمني، إن قوات أنصار الله استهدفت سفينة أمريكية بالقرب من سواحل المكلا اليمنية.

وذكرت شركة "أمبري" البريطانية للأمن البحري أيضا عبر منصة "إكس" أن الناقلة الأميركية لم تبلّغ عن أضرار أو إصابات وواصلت رحلتها.

