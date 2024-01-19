دبابة ميركافا معادية تطلق قذائف مباشرة بإتجاه تلة الحمامص و محيط تل النحاس قرب برج الملوك

اطلقت دبابة ميركافا معادية قذائف مباشرة بإتجاه تلة الحمامص و محيط تل النحاس قرب برج الملوك. كما تم تسجيل تحليق مكثف على علو منخفض لطائرة استطلاع معادية دون طيار فوق منطقة راشيا الوادي وعلى طول السفح الغربي لجبل الشيخ من شبعا حتى دير العشاير عند الحدود اللبنانية السورية.

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