أكد رئيس لجنة الصحة النيابية بلال عبدالله، أن "شركات المستلزمات الطبية في لبنان يجب ان توقف فسادها وعلينا حماية الناس، والظرف الاستثنائي الذي نعيشه يُحتّم علينا التعاون ونتماهى مع الوزير الأبيض لتقديم أفضل خدمة طبيّة للمرضى".
وشدد عبدالله، على أنه "لا مفرّ من رفع الحدّ الأدنى للأجور إلى 20 مليوناً ولا مفرّ من توحيد التصريح بين المالية والضمان الاجتماعي".
كانت هذه تفاصيل خبر عبدالله: شركات المستلزمات الطبية في لبنان يجب ان توقف فسادها وعلينا حماية الناس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.