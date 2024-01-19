نائبة الغش تتغيب عن مجلس تأديب الجامعة رغم إخطارها بالحضور



محمد اسماعيل - القاهرة - قنا_عبدالرحمن القرشي :

أفاد مصدر مسئول بجامعة جنوب الوادي في قنا، أنه تقرر عقد الجلسة الخاصة مجلس التأديب لواقعة الغش داخل كلية الحقوق وتم التحقيق مع المعيدة واثنين ملاحظين كشهود والنائبة نشوى رائف لم تغيبت رغم اخطارها بشكل رسمي وبناء على ذلك سوف يصدر مجلس التأديب قراره خلال أيام على النائبة.

وكانت جامعة جنوب الوادى قد أصدرت بيانا يتضمن، أنه في يوم الاثنين الموافق 8 يناير 2024 م، وأثناء تأدية طلاب الفرقة الثالثة "إنتساب عام" بكلية الحقوق بجامعة جنوب الوادي بقنا لامتحان مقرر "القضاء الإداري"، وأثناء مرور إحدى معاوني أعضاء هيئة التدريس باللجنة (مدرس مساعد) سمعت صوتاً يصدر من إحدى الطالبات اللاتي يؤدين الامتحان، وعند الاقتراب منها وجدتها تضع سماعة أذن لاسلكية متصلة بجهاز، وطلبت منها إخراج هذه السماعة، فرفضت الطالبة تسليم السماعة وقامت بالتعدي عليها بالضرب وتبين أن الطالبة عضو مجلس نواب.

وكان ذلك على مرأى ومسمع بقية الطلاب الذين يؤدون الامتحان. وعند تدخل مراقبة الدور (أستاذ مساعد) لكي تخلص زميلتها من الضرب، قامت الطالبة بالتعدي أيضا على هذه المراقبة، ثم خرجت الطالبة من اللجنة وأكملت عملية التعدي.

وعلى أثر ذلك، تم تحرير محضر إثبات حالة، وتم رفعه إلى السيد الأستاذ الدكتور أحمد عكاوي رئيس الجامعة الذي قرر "إحالة الطالبة إلى الشئون القانونية بالجامعة للتحقيق مع الطالبة مع حرمانها من دخول امتحان بقية المقررات، وذلك طبقاً لنص المادة (125) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات رقم (49) لسنة (1972)".