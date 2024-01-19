السفيرة السعودية لدى واشنطن من دافوس: لا علاقات مع اسرائيل قبل وقف إطلاق النار في غزة

أكدت السفيرة السعودية لدى واشنطن ريما بنت بندر آل سعود أن المملكة غير قادرة على مواصلة المباحثات بشأن التوصل إلى اتفاق تاريخي يتضمن الاعتراف باسرائيل قبل أن يتم وقف إطلاق النار في غزة.

واوضحت الأميرة ريما خلال ندوة ضمن المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس "أعتقد أن أهم شيء يجب إدراكه هو أن المملكة لم تضع التطبيع في قلب سياستها. لقد وضعت السلام والازدهار في قلب سياستها".

وأضافت "المملكة كانت واضحة تماما. بينما هناك أعمال عنف على الأرض والقتل مستمر، لا يمكننا الحديث عن اليوم التالي".

ولم تعترف السعودية بإسرائيل أو تنضم إلى اتفاقيات أبراهام لعام 2020 التي توسطت فيها الولايات المتحدة وشهدت إقامة جارتيها الخليجيتين البحرين والإمارات إضافة الى المغرب علاقات رسمية مع إسرائيل.

وضغطت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن بقوة على السعودية لاتخاذ الخطوة نفسها.