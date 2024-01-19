حلف الأطلسي يبدأ الأسبوع المقبل أكبر تدريب عسكري منذ الحرب الباردة

أعلن حلف شمال الأطلسي أنه سيبدأ الأسبوع المقبل أكبر تدريب عسكري له منذ الحرب الباردة بمشاركة 90 ألف عسكري وعلى مدى أشهر، على خلفية الحرب في أوكرانيا.

وصرح القائد الأعلى لحلف شمال الأطلسي في أوروبا الجنرال الأميركي كريستوفر كافولي خلال مؤتمر صحافي في مقر الحلف في بروكسل، بأن التدريب Steadfast Defender (المدافع الصامد) سيستمر حتى أواخر أيار ويشمل وحدات من كل الدول الاعضاء الـ31 والدولة المرشحة السويد. وأضاف "سيكون هذا دليلاً واضحاً على وحدتنا وقوتنا وتصميمنا على حماية بعضنا البعض".

وستحاكي المناورات سيناريو حرب ضد "خصم ذي حجم مماثل" حسبما قال حلف شمال الأطلسي، في إشارة إلى روسيا بدون تسميتها.

ويتزامن إعلان التدريبات مع اقتراب الذكرى الثانية لبدء الحرب الروسية الاوكرانية.

وأوضح الجنرال كافولي أنّ المناورة ستشمل خصوصاً قوات "من أميركا الشمالية" أتت بمثابة تعزيزات إلى القارة الأوروبية.

وتشارك في التدريبات نحو 50 سفينة حربية و80 طائرة و1100 مركبة قتالية من أنواع مختلفة.

وتعد هذه المناورات الحربية، الأهم منذ مناورة "ريفورجر" في العام 1988، في خضم الحرب الباردة آنذاك بين الاتحاد السوفياتي وحلف شمال الأطلسي.