مجلس الشيوخ الأميركي يصوّت لتفادي شلل في الموازنة الفدرالية ويمدد التمويل حتى بداية اذار

أقر مجلس الشيوخ الاميركي إجراء ماليا موقتا يتصل بالسلطات الفدرالية وأحال النص على مجلس النواب الذي يتوقع أن يقره بدوره لتجنب شلل جزئي في الموازنة الفدرالية. ويسلك الإجراء بعدها طريقه الى مكتب الرئيس جو بايدن للمصادقة عليه.

وبذلك، سيتم عبر هذا الإجراء تمديد تمويل العديد من الإدارات الفدرالية حتى الأول من آذار، علما أن التمويل ينتهي منتصف ليل الجمعة.

وفي حال لم يتم ذلك، سيقع آلاف الموظفين ضحية ما يسمى "بطالة تقنية"، بينهم آلاف من المراقبين الجويين.

وتعرض النواب الاميركيون لضغوط بهدف التصويت سريعا على هذا الإجراء وتفادي الشلل الجزئي، علما بأن واشنطن تستعد لعاصفة ثلجية الجمعة وقد ألغى مجلس النواب عمليات التصويت المقررة في اليوم المذكور.

واوضح زعيم الغالبية الديموقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر في خطاب "إذا واصل الحزبان العمل بنية صادقة، نستطيع تجنب الإغلاق من دون التسبب بقلق لا طائل منه لعدد كبير من الأميركيين".

وتم التصويت على النص الخميس بعد مفاوضات شاقة بين الجمهوريين الذين يشكلون الغالبية في مجلس النواب، والديموقراطيين الذين لهم الغالبية في مجلس الشيوخ.

ويتوقع أن يصوت عشرة أعضاء جمهوريين في مجلس النواب، ينتمون الى الجناح المحافظ المتشدد، ضد التدبير الموقت. لكن التأييد المنتظر من نواب ديموقراطيين من شأنه السماح بإمراره.