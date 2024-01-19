رئيس الوزراء البريطاني حض مجلس اللوردات على إقرار قانونه حول الهجرة

حض رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، مجلس اللوردات على إقرار مشروع القانون المثير للجدل الذي طرحه حول الهجرة، والذي ينص على ترحيل المهاجرين الوافدين بصورة غير قانونية إلى البلاد إلى رواندا.

وأكّد، خلال مؤتمر صحافي، أنها "أولوية وطنية ملحة"، داعيا اللوردات إلى إقرار النص "بأسرع ما يمكن، حتى نتمكن من الشروع في إرسال طائرات" إلى رواندا. ولفت إلى أن القانون هو "وسيلة ردع مفيدة" لثني المهاجرين عن القدوم بصورة غير قانونية إلى بريطانيا، وخصوصا في قوارب صغيرة عبر بحر المانش.

وكان قد أقر النواب في مجلس العموم مساء الأربعاء، نص القانون الذي يواجه انتقادات شديدة، بما في ذلك في الأمم المتحدة، بعد مناقشات محتدمة وانقسام داخل الحزب المحافظ، مع ضغوط يمارسها يمينه لتشديد مشروع القانون واستقالة عدد من قادة الحزب.

وأحيل النص الذي يعتبر رواندا بلدا آمنا يمكن ترحيل طالبي اللجوء إليه، على مجلس اللوردات، حيث ارتفعت مرارات أصوات منتقدة له.