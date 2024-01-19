بلينكن سيزور إفريقيا الأسبوع المقبل لمناقشة النمو الاقتصادي وتعزيز الشراكات الأمنية

أعلن المتحدّث باسم وزارة الخارجية الأميركية، ماثيو ميلر، أنّ وزير الخارجيّة أنتوني بلينكن سيتوجّه إلى إفريقيا جنوب الصحراء اعتبارًا من الإثنين المقبل، حيث سيزور الرّأس الأخضر وساحل العاج ونيجيريا وأنغولا، بعدما قام بأربع جولات في الشرق الأوسط منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحركة "حماس" في 7 تشرين الأوّل الماضي.
وأوضح ميلر، في بيان، أنّ "بلينكن سيناقش النّمو الاقتصادي، وكيفيّة تعزيز الشّراكات الأمنيّة القائمة على القيم المشتركة، مثل احترام حقوق الإنسان وتعزيز الدّيمقراطيّة وتوسيع نطاق سيادة القانون".
وستكون هذه رحلة بلينكن الرّابعة إلى إفريقيا، منذ تولّيه منصبه. وخلال زيارته الأخيرة لإفريقيا جنوب الصحراء في آذار الماضي، زار وزير الخارجيّة النيجر، ليكون أرفع مسؤول أميركي يزور هذه الدّولة.
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