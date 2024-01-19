الكويت تؤكد ضرورة وقف إطلاق النار في غزة فورا ورفضها القاطع لتهجير الفلسطينيين

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

أكدت دولة الكويت موقفها المطالب بالوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة وفتح المعابر لوصول المساعدات الإنسانية والإغاثية بالشكل اللازم الذي يناسب حجم المأساة في القطاع.

جاء ذلك في كلمة الكويت أمام الاجتماع الوزاري لحركة عدم الانحياز ال19 في أوغندا التي ألقاها المندوب الدائم لدولة الكويت لدى الأمم المتحدة رئيس وفد الكويت في الاجتماع السفير طارق البناي.

وشدد البناي في كلمته على رفض الكويت القاطع لأي محاولة تهجير قسري للشعب الفلسطيني خارج أرضه المحتلة، مفيدا أنه لا طريق للأمام إلا بسلام كامل وشامل من خلال ما تم إقراره والاتفاق عليه من قرارات الشرعية الدولية، بالإضافة إلى مبادرة السلام العربية لعام 2002 م، وصولا لإقامة دولة فلسطين المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من يونيو للعام 1967.

وأشار إلى التزام بلاده بمبادئ حركة عدم الانحياز والوقوف بشكل جاد وواضح في وجه كل الانتهاكات السافرة في الأراضي الفلسطينية، مبينا دعم الكويت الكامل لصمود الشعب الفلسطيني ومقاومته للعدوان الغاشم من قبل الاحتلال الإسرائيلي.

وجدد طارق البناي التزام الكويت بالقيم والمبادئ التي تبنتها حركة عدم الانحياز وذلك إيمانا منها بالدور المهم الذي تؤديه الحركة على الصعيد الدولي من أجل تلبية تطلعات وآمال شعوبنا في التنعّم بحياة حرة كريمة يسودها الأمن والازدهار.