الجيش المصري أعلن مقتل 3 مهربي مخدرات خلال محاولة تهريب على الحدود مع إسرائيل

أعلن المتحدّث العسكري الرّسمي للقوات المسلحة المصرية، غريب عبدالحافظ غريب، أنّ "استكمالًا لجهود العناصر الأمنيّة المسؤولة عن تأمين خطّ الحدود الدّوليّة المصريّة على الاتجاه الاستراتيجى الشّمالي الشّرقي، تمّ إحباط محاولة تهريب للمواد المخدّرة تقدّر بنحو 300 كيلوغرام من المواد المخدّرة مختلفة الأنواع؛ ما أسفر عن مقتل 3 مهرّبين"، مشيرًا إلى أنّ "القوّات المسلّحة تؤكّد استمرار جهودها بكلّ يقظة، في تأمين الاتجاهات الاستراتيجيّة كافّة للدّولة".

ويوم الثّلثاء الماضي، ذكر غريب، أنّ "فى إطار خطّة عمل العناصر الأمنيّة المسؤولة عن تأمين خطّ الحدود الدّوليّة الشّماليّة الشّرقيّة، تمّ إحباط عمليّة تهريب للمواد المخدّرة جنوب منفذ العوجة، تقدَّر بنحو 174 كيلوغرامًا من المواد المخدّرة مختلفة الأنواع".