الدفاع الروسية اعلنت إسقاط مسيرة أوكرانية فوق مقاطعة بريانسك

أعلنت وزارة الدفاع الروسية "إسقاط مسيرة أوكرانية صباح اليوم فوق مقاطعة بريانسك جنوب غربي البلاد". وجاء في بيان الوزارة: "تم في الساعة 06:40 من صباح اليوم إحباط محاولة نظام كييف شن هجوم إرهابي بطائرة مسيرة على الأراضي الروسية. أنظمة الدفاع الجوي الروسي تعاملت مع الهدف وأسقطته فوق مقاطعة بريانسك".

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