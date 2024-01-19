في صحف اليوم: تحذيرات أوروبية من اقتراب الحرب من لبنان وانفجار المعركة بين ورثة الحريري بقوى الأمن

على وقع تصاعد وتيرة التّهديدات الإسرائيليّة بشنّ حرب شاملة على لبنان، علمت صحيفة "الشّرق الأوسط" من مصادر مسؤولة في "الثنائي الشيعي"، أن "مهمة الموفدين الأوروبيين إلى لبنان تبقى محصورة بإسداء النصائح بطريقة غير مباشرة إلى "حزب الله"، بعدم أخذ المبادرة لتوسعة الحرب، لأن الضغط الذي تمارسه الولايات المتحدة الأميركية ومعها الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو وفريق حربه، لم يؤد حتى الساعة إلى إقناعه بعدم الدخول في مغامرة عسكرية يمكن أن تمهد لاشتعال المنطقة في حروب متنقلة".

وأشارت المصادر إلى أنّ "الضغوط على نتانياهو لم تتوقف وما زالت قائمة"، مشيرةً إلى أنّ "الموفدين الأوروبيين يحذّرون من ملاقاته في منتصف الطريق بتوفير الذرائع لتوسعة الحرب، امتداداً لتلك الدائرة في قطاع غزة، وهذا ما يلقى استجابة من الثنائي الشيعي، رغم أن تل أبيب تواصل خرقها لقواعد الاشتباك باستهدافها باستمرار لعدد من المناطق الواقعة خارج منطقة جنوب الليطاني".

في هذا السياق، ذكرت مصادر سياسية لـ"الشّرق الأوسط"، أنّ "رئيس مجلس النواب نبيه بري يطالب في لقاءاته مع الموفدين الأوروبيين، بالضغط على إسرائيل لأن قرار الحرب بيدها، وأن وقف العدوان على غزة ينسحب هدوءاً على الجبهة الشمالية، وهذا ما تبين عندما تم التوصل إلى هدنة على الجبهة الغزاوية التي استمرت لأيام وانعكست تلقائياً على جنوب لبنان". وأكدت أن "الثنائي الشيعي باقٍ على التزامه بتطبيق القرار الدولي 1701، وأن إسرائيل هي من يعطل تطبيقه".

وأفادت بأنّ "الثنائي الشيعي ينأى بنفسه عن استدراج إسرائيل للانزلاق نحو توسعة الحرب، لتشمل الجبهة الشمالية"، مبيّنةً أنّ "تواصل معظم دول الاتحاد الأوروبي مع نتانياهو، لم يؤدّ إلى انتزاع الضمانات المطلوبة منه بعدم توسعتها، بذريعة أنه يتعرض إلى ضغط من قبل المستوطنين الذين اضطروا لمغادرة المستوطنات الواقعة على امتداد الجبهة الشمالية مع لبنان"، وإن كانت لا تستبعد بأنه "يستخدم كل أدوات الضغط لعزل المواجهة في الجنوب عن الحرب في غزة".

وشدّدت المصادر على أنّ "الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين لم يوقف وساطته بين لبنان وإسرائيل، للتوصل إلى اتفاق يقضي بتحديد الحدود البرية بين البلدين"، موضحةً أنّه "يتريث في مواصلة وساطته إلى حين تبيان ما تقصده تل أبيب ببدء تطبيقها للمرحلة الثالثة من اجتياحها البري لغزة، للتأكد من إمكانية الفصل بين الأخيرة وجنوب لبنان، في حال أن الظروف السياسية تسمح له بالمضي في وساطته".

أسابيع حرجة و"الحرب تقترب"

في سياق متّصل، كشفت مصادر موثوقة لصحيفة "الجمهورية"، انّ "تحذيرات نقلها سفير دولة اوروبية كبرى الى جهات لبنانية رسمية، من انّ "الحرب تقترب من لبنان"، منبّهاً ممّا سماها "المخاوف المتزايدة" من خروج الامور عن السيطرة".

ولفتت إلى أنّ "السفير المذكور أشار الى "انّ المداخلات الاميركية والفرنسية حالت دون توسّع نطاق الحرب في اتجاه لبنان، فباريس بذلت جهوداً كبرى مع الجانبين اللبناني والإسرائيلي، لمنع اندلاع مواجهة قاسية وواسعة بين اسرائيل و"حزب الله". وواشنطن، وهذا ليس سراً، مارست ضغوطاً كبيرة على اسرائيل وألزمتها بعدم فتح الحرب مع لبنان. ووزير الخارجية انتوني بلينكن في زيارته الاخيرة الى تل ابيب، انتزع من نتانياهو موافقته على عدم فتح الحرب، لكننا بدأنا نشهد تصاعداً خطيراً، وتهديدات واستعدادات للمواجهة من جانب "حزب الله" واسرائيل".

"رسالة" من بلينكن

بدورها، أفادت مصادر مطلعة لصيحفة "الدّيار"، بأنّ "آخر "الرسائل" الاميركية لـ"حزب الله"، وصلت عبر رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي الذي التقى وزير الخارجية الاميركية انتوني بلينكن في دافوس، حيث اقترح رئيس الدبلوماسية الاميركية ان يقوم "حزب الله" بخطوات "حسن نية" على الحدود، دون ان يحدد مقاصده عمليا، في مقابل خفض التصعيد تدريجيا، وذلك تلافيا لخروج الامور عن السيطرة".

انفجار المعركة بين ورثة الحريري في قوى الأمن: عماد عثمان ينكّل بفرع المعلومات

على صعيد منفصل، أشارت صحيفة "الأخبار"، إلى أنّ "التركة الكبيرة لرئيس الوزراء السابق سعد الحريري في إدارات الدولة، تحوّلت حلبة لمعارك بين المقربين منه والمحسوبين على تيار "المستقبل". الاعتكاف عن ال​سياسة​ الذي فرضه الحريري على نفسه وعلى تياره، لم ينعكس على المؤسسات العامة التي يسيطر عليها التيار، والتي تعدّ آخر مناطق نفوذه بعد فشل كل المشاريع الخدماتية الخاصة".

وركّزت على أنّه "إلى محاولات سياسيين ونواب وأحزاب معارضة للحريري تناتش مؤيديه، تبقى المشكلة الكبيرة في المعارك المكتومة داخل الفريق السياسي والامني والقضائي المحسوب تقليدياً على تيار "المستقبل" وزعيمه. وفيما كان معلوماً أن خلافات كبيرة تدور بين المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان ورئيس فرع المعلومات العميد خالد حمود، انفجر الخلاف إلى العلن، بعد الدور الذي لعبه فرع المعلومات في الكشف عن ملف فساد كبير في وزارة التربية، ما أدّى إلى توقيف الموظفة في وزارة التربية أمل شعبان المحسوبة على التيار (أُخلي سبيلها بكفالة مالية أمس)".

وذكرت الصحيفة أنّه "تردد أن الفرع لم يستجب لطلبات مساعدين للحريري بإقفال الملف، ما أدى الى تدخل عثمان طالباً من الفرع إقفال الملف من دون إشارة قضائية، في مخالفة فاضحة لأحكام قانون أصول المحاكمات الجزائية".

وكشفت أنّ "المشكلة تتجاوز ملف شعبان، في ظل اتهامات مقربين من الحريري للعميد حمود باستغلال اعتكاف رئيس الحكومة السابق، ليبني لنفسه مساحة نفوذ خاصة، مستغلا موقعه في رئاسة فرع المعلومات، اكثر الاجهزة الامنية الرسمية فعالية، وموسّعاً علاقاته مع عواصم عربية واقليمية ودولية، اضافة الى توثيق علاقاته الداخلية، سواء مع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي او مع القوى النافذة في الدولة، لا سيما رئيس مجلس النواب نبيه بري وحزب الله".

كما لفتت إلى أنّ "أول تداعيات الانفجار سُجّل أمس، من خلال مذكرة تشكيلات لضباط المديرية أصدرها عثمان، تضمّنت تغييرات اساسية في فرع المعلومات، من دون العودة الى حمود او حتى سؤاله بحسب ما هو متعارف عليه. وعكست التشكيلات أيضاً حسابات سياسية ووظيفية وكيدية، ووصفت بأنها "تنكيل بفرع المعلومات".

وبيّنت "الأخبار" أنّ "أبرز ضحايا التشكيلات وأكثرهم كفاءة، رئيس فرع التحقيق في الفرع العميد دوري نكد، الذي نقله عثمان تأديبياً وعيّنه مساعداً لقائد منطقة لبنان الجنوبي، وهو منصب يعدّ هامشياً بعدما كان يرأس أحد أهم الأفرع في المديرية على الإطلاق".

وأضافت: "رغم أنّ نكد يرأس فرع التحقيق منذ كان عثمان نفسه رئيساً للشعبة منذ أكثر من عشر سنوات، إلا أن نقمة المدير العام عليه كبيرة، كونه مسؤولاً عن التحقيقات في عدد من ملفات الفساد (من بينها ملفات الدوائر العقارية ومصلحة السير والآليات- النافعة ووزارة التربية) التي أُوقف فيها حلفاء لـ"المستقبل"، بدءاً برئيسة مصلحة النافعة هدى سلوم (قريبة النائب السابق هادي حبيش)، وصولاً إلى شعبان ابنة شقيق جورج شعبان مدير مكتب رفيق وسعد الحريري في موسكو. واللافت أن عثمان أبقى منصب رئيس فرع التحقيق في "المعلومات" شاغراً، من دون أن يعيّن أحداً مكانه".