افاد مراسل "النشرة"، في حاصبيا، بأن "هذا الصباح يخيم على المنطقة الحدودية في القطاع الشرقي من جنوب لبنان هدوءا مشوبا بالترقب والحذر الشديدين، انطلاقا من سهل المجيدية الغجر خراج بلدة الماري، وحتى منطقة العرقوب حاصبيا ومزارع شبعا، الا ان هذا الهدوء لم يغب عنه الخرق المتواصل طوال ساعات الليل، وحتى فجر اليوم للطيران التجسسي الاسرائيلي، والذي وصل في طلعاته الاستكشافية إلى المنحدرات الغربية لجبل الشيخ على علو منخفض".

كانت هذه تفاصيل خبر "النشرة": هدوء حذر بالقطاع الشرقي يخرقه تحليق للطيران التجسسي الإسرائيلي فوق حاصبيا والعرقوب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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