غالانت لنظيره الأميركي: نفضل إعادة السكان إلى الشمال عبر تسوية ومستعدون أيضا للقيام بذلك عبر القوة العسكرية

اكد وزير الدفاع الاسرائيلي يوآف غالانت لنظيره الأميركي لويد أوستن، انه "نفضل إعادة السكان إلى الشمال عبر تسوية ومستعدون أيضا للقيام بذلك عبر القوة العسكرية".

وشدد غالانت على التزام اسرائيل بإعادة سكان الشمال إلى منازلهم بأمان ونقترب من اتخاذ القرار.