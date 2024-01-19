اكد وزير الدفاع الاسرائيلي يوآف غالانت لنظيره الأميركي لويد أوستن، انه "نفضل إعادة السكان إلى الشمال عبر تسوية ومستعدون أيضا للقيام بذلك عبر القوة العسكرية".
وشدد غالانت على التزام اسرائيل بإعادة سكان الشمال إلى منازلهم بأمان ونقترب من اتخاذ القرار.
كانت هذه تفاصيل خبر غالانت لنظيره الأميركي: نفضل إعادة السكان إلى الشمال عبر تسوية ومستعدون أيضا للقيام بذلك عبر القوة العسكرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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