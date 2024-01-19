نفت ريم يوسف الدبري موكلة هنيبعل القذافي الأخبار المتداولة عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام، والتي تفيد بوفاته بنوبة قلبية في سجون لبنان. وأشارت، في تصريح لـ"بوابة الوسط" الليبية، إلى أن هذه الأخبار عارية عن الصحة جملة وتفصيلاً، لافتة إلى أنها "مجرد شائعات" لا تعلم ما الغرض من نشرها في الوقت الحالي، موضحة أنه "لا يوجد أي جديد حول القضية حتى الآن".

كانت هذه تفاصيل خبر موكلة هنيبعل القذاقي نفت الاخبار المتداولة عن وفاته بنوبة قلبية: مجرد اشاعات ولا جديد حول القضية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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