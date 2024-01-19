النشرة: قصف مدفعي اسرائيلي استهدف اطراف الضهيرة ومروحين وراميا

افاد مراسل "النشرة" في الجنوب عن قصف مدفعي اسرائيلي استهدف أطراف الضهيرة ومروحين مع تحليق طيران استطلاعي في اجواء القطاع الغربي لا سيما فوق الناقورة وعلما الشعب واللبونة ومروحين. كما افاد عن "قصف مدفعي بين بيت ليف وراميا، وقد شوهد منطاد تجسسي فوق الحدود الجنوبية".

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