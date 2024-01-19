الجيش الاسرائيلي: اعتراض طائرة مسيرة اجتازت من لبنان نحو المجال الجوي الاسرائيلي فوق البحر

اعلن المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي افيخاي ادرعي أن "أنظمة الجيش الاسرائيلي رصدت قبل قليل قطعة جوية مسيرة اجتازت من لبنان نحو المجال الجوي الاسرائيلي فوق البحر شمال البلاد حيث تمكنت القبة الحديدية من اعتراض الهدف بجناح".

وكشف ان "الطائرات الحربية أغارت قبل قليل على مواقع إطلاق قذائف ومباني عسكرية لحزب الله في منطقة قرية راميا بجنوب لبنان".