وزير العدل التقى الراعي وتأكيد على ضرورة الاسراع في انجاز الانتخابات الرئاسية

التقى البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، وزير العدل في حكومة تصريف الاعمال هنري الخوري وبحث معه في المستجدات على الصعيدين الوطني والقضائي.
و جرى خلال إللقاء استكمال البحث في موضوع صلاحيات رئيس الجمهورية الذي بحثه الطرفان في بكركي قبل اسبوع ، وعرض وزير العدل على الراعي المواد الدستورية التي تفرض احترام الصلاحيات اللصيقة برئيس الجمهورية والتي يجري تخطيها .
وأعرب خوري عن" ثقته بان يعمل الراعي بحكمته على معالجة هذه الاوضاع بمجملها مع المعنيين".
كما بحثا في "ضرورة الاسراع في انجاز الانتخابات الرئاسية لما لهذا الملف من اهمية أمام ما يجري من متحولات على الساحة الإقليمية وكي لا يكون لبنان بنداً على طاولة المفاوضات بل ان يكون ممثلاً وفاعلاً بوجود رئيس يمثّل ويعزِّز سيادته ".
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