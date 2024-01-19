لقاء بين كركي والحواط استكمالًا لمبادرتهما الإنقاذية لتحسين التقديمات الصحية في الضمان

التقى المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ​محمد كركي​ في مكتبه، عضو تكتّل "الجمهوريّة القويّة" النّائب ​زياد الحواط​، وذلك في إطار استكمال المبادرة الإنقاذيّة الّتي أعلنا عنها الأسبوع الماضي، من أجل تحسين التّقديمات الصّحيّة في الصّندوق.

وأوضح الصّندوق في بيان، أنّ "اللّقاء أفضى إلى إيجاد صيغة مبتكرة لتأمين مصادر تمويل إضافيّة لفرع ضمان المرض والأمومة، الأمر الّذي من شأنه تحسين الإيرادات، وبالتّالي تحسين التّقديمات الصحيّة للمضمونين، والعودة بها إلى ما كانت عليه قبل الأزمة".

وأشار إلى أنّ "كركي والحواط أعادا تعهّدهما بإظهار شفافيّة كاملة أمام المضمونين وأصحاب العمل، ومصارحتهم بواقع الحال، والسّعي الدّؤوب لترميم الثّقة بمؤسّسة الضّمان الاجتماعي، من خلال تعزيز تقديماته في فرع ضمان المرض والأمومة؛ ليعود الصندوق الى سابق عهده صمام أمان لثلث ​الشعب اللبناني​ تقريبًا".