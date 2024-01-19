التقى المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي في مكتبه، عضو تكتّل "الجمهوريّة القويّة" النّائب زياد الحواط، وذلك في إطار استكمال المبادرة الإنقاذيّة الّتي أعلنا عنها الأسبوع الماضي، من أجل تحسين التّقديمات الصّحيّة في الصّندوق.
وأوضح الصّندوق في بيان، أنّ "اللّقاء أفضى إلى إيجاد صيغة مبتكرة لتأمين مصادر تمويل إضافيّة لفرع ضمان المرض والأمومة، الأمر الّذي من شأنه تحسين الإيرادات، وبالتّالي تحسين التّقديمات الصحيّة للمضمونين، والعودة بها إلى ما كانت عليه قبل الأزمة".
وأشار إلى أنّ "كركي والحواط أعادا تعهّدهما بإظهار شفافيّة كاملة أمام المضمونين وأصحاب العمل، ومصارحتهم بواقع الحال، والسّعي الدّؤوب لترميم الثّقة بمؤسّسة الضّمان الاجتماعي، من خلال تعزيز تقديماته في فرع ضمان المرض والأمومة؛ ليعود الصندوق الى سابق عهده صمام أمان لثلث الشعب اللبناني تقريبًا".
كانت هذه تفاصيل خبر لقاء بين كركي والحواط استكمالًا لمبادرتهما الإنقاذية لتحسين التقديمات الصحية في الضمان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.