الشيكل الإسرائيلي يتراجع لأدنى مستوى له في أكثر من شهرين

ياسر رشاد - القاهرة - تراجع الشيكل الإسرائيلي لأدنى مستوى له في أكثر من شهرين مع استمرار الحرب على قطاع غزة وتفاقم تداعياته على الاقتصاد الإسرائيلي، وفق روسيا اليوم.

بلغ سعر صرف الدولار الأمريكي بأكثر من 3.79 شيكل وهو أدنى مستوى للعملة الإسرائيلية منذ 13 الماضي.

وكان الشيكل الإسرائيلي قد تراجع بحدة في الأسابيع الأولى للحرب التي بدأت في السابع من أكتوبر 2023، لكنه قلص خسائره بعد أن تدخل البنك المركزي الإسرائيلي ببيع الدولار في الأسواق لأول مرة في تاريخه.

جدير بالذكر أنه جرى في الـ30 من أكتوبر 2023 تداول العملة الإسرائيلية أمام نظيرتها الأمريكية عند نحو 4.08 شيكل للدولار، وهو أدنى مستوى للعملة الإسرائيلية في أكثر من عقد.

وباتت العملة الإسرائيلية من أسوأ العملات أداء هذا العام في ظل المواجهة في منطقة الشرق الأوسط وهروب المستثمرين من الأصول الإسرائيلية، وبحسب بيانات "بلومبرغ" تراجع الشيكل أمام الدولار بنسبة 14% خلال العام 2023.

هذا، وتجاوزت الحرب في غزة يومها الـ105 على وقع استمرار الاشتباكات والمعارك وإطلاق الصواريخ، وفي ظل تزايد المخاوف من توسع دائرة الحرب في المنطقة.

وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة ارتفاع عدد الضحايا والمصابين في قطاع غزة جراء القصف الإسرائيلي المتواصل، إلى 24448 قتيلًا و61504 مصابين منذ 7 أكتوبر العام الماضي.

وفي آخر إحصائية نشرها على موقعه الرسمي، أكد الجيش الإسرائيلي مقتل 529 بين ضباط وجنود منذ السابع من أكتوبر 2023.