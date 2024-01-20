رئيس وزراء الأردن دعا الولايات المتحدة إلى استخدام نفوذها لوقف "المذبحة" في غزة

دعا رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة الولايات المتحدة والقوى الكبرى الأخرى الى استخدام نفوذها للتأثير على إسرائيل لإنهاء "المذبحة" المستمرة في غزة.

وخلال حدث بكلية لندن للاقتصاد اعتبر الخصاونة إن "القيادة مطلوبة من أصدقائنا الأميركيين، ومن عواصم العالم المختلفة التي يمكنها التأثير على عملية صنع القرار في إسرائيل بشكل حقيقي لإنهاء هذه المذبحة".

وأكد الخصاونة على الحاجة إلى دبلوماسية دولية ذات وزن ونفوذ كبيرين لضمان وقف إطلاق النار، وانتقد القصف الإسرائيلي لغزة، وقال إن القصف "يستوفي كل مواصفات جرائم الحرب ضد الإنسانية".

وقد بلغت حصيلة القصف الإسرائيلي المستمر لقطاع غزة من 7 تشرين الاول الماضي، أكثر من 24500 قتيل وأكثر من 61500 مصاب حتى الآن، معظمهم من النساء والأطفال.