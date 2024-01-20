الجيش الأميركي: القوات التابعة للقيادة المركزية دمرت ثلاثة صواريخ مضادة للسفن تابعة للحوثيين

اعلنت القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم" إنها دمرت، ثلاثة صواريخ مضادة للسفن تابعة لـ"الحوثيين" في البحر الأحمر. وأوضحت القيادة في بيان أن الخطوة تأتي "كجزء من الجهود المستمرة لحماية حرية الملاحة ومنع الهجمات على السفن البحرية"، لافتة الى انها "قررت أن الصواريخ تشكل تهديدا وشيكا للسفن التجارية وسفن البحرية الأميركية في المنطقة" ما دفعها لتدميرها. وترى القيادة أن هذا "الإجراء "سيجعل المياه الدولية آمنة ومأمونة لسفن البحرية الأميركية والسفن التجارية".

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