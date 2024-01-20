صندوق النقد الدولي: بعثة الصندوق موجودة في مصر لمناقشة قرض بقيمة 3 مليارات دولار

اعلن متحدث باسم صندوق النقد الدولي، إن بعثة الصندوق موجودة في القاهرة في الوقت الراهن لمناقشة قرض من الصندوق قيمته ثلاثة مليارات دولار وبرنامج إصلاحات، مشيرا الى ان "المناقشات جارية بخصوص تمويل إضافي لتخفيف الضغوط المرتبطة بالحرب في غزة عن مصر".

وذكر المتحدث في بيان أن "البعثة برئاسة إيفانا فلادكوفا هولر ستواصل المناقشات بخصوص المراجعة الأولى والثانية لبرنامج الإصلاح المصري المدعوم بتسهيل الصندوق الممدد. سنتواصل في نهاية الزيارة".

وشهدت مصر في الأشهر الأخيرة ارتفاعا في التضخم وانخفاضا في قيمة الجنيه بنسبة 50 في المئة تقريباً.