اشار امام النبطية الشيخ عبد الحسين صادق، الى انه "مِن هوان الدهر أن تتطاول شخصيةٌ غلب عليها الهرج السياسي، على مقام المرجعيات الدينية في العراق وفيها رمزُ الطهرِ والتقى والوطنية المرجع الأعلى السيد السيستاني"، معتبرا انه "قد تجاوز هذا السياسي المتهوّر الأدب والقيم والحقيقة والوقائع الدامغة، محاولاً أن يتستّر بعمامة صادقةٍ شريفةٍ مقاومة هي عمامة السيد حسن نصرالله الذي أقدّر أنه أول من سيردّ عليه ويأدّبهُ ومعهُ الثنائي الوطني وكل منصف".

كانت هذه تفاصيل خبر صادق: من هوان الدهر أن تتطاول شخصيةٌ غلب عليها الهرج السياسي على مقام المرجعيات الدينية في العراق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.