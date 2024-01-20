تفاصيل اتفاق إيصال المساعدات لغزة وأدوية للرهائن الإسرائيليين

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت دولة قطر التوصل إلى اتفاق بين إسرائيل وحركة حماس، بوساطة قطرية وتعاون فرنسي، تدخل بموجبه شحنة من الأدوية والمساعدات إلى قطاع غزة، مقابل إيصال أدوية إلى الرهائن الإسرائيليين الذين تحتجزهم حماس داخل القطاع.

تفاصيل كثرة حول هذا الاتفاق ما زالت غير واضحة، والمعلومات في هذا الشأن متضاربة، فما الذي نعرفه عن تفاصيل هذا الاتفاق حتى الآن؟

بحسب ما أعلنته دولة قطر والحكومة الإسرائيلية، يشمل الاتفاق إرسال طائرتين قطريتين محملتين بالأدوية والمساعدات الغذائية، وأدوية للرهائن الإسرائيليين المحتجزين في غزة.

تقول الحكومة الإسرائيلية إن الأدوية التي سيتم إيصالها إلى الرهائن تم شراؤها في فرنسا، وفقا لقائمة أعدتها إسرائيل باحتياجات الرهائن.

هل وصلت الأدوية إلى الرهائن؟

الأربعاء الماضي، أعلنت قطر وصول الطائرتين بالفعل إلى مطار العريش، وقال المتحدث باسم الخارجية القطرية، ماجد الأنصاري، في تصريحات إعلامية مساء الخميس إن الأدوية والمساعدات دخلت إلى قطاع غزة، موضحا أن نحو 11 طنا من المساعدات نُقلت عبر الهلال الأحمر المصري وتسلمتها وزارة الصحة في قطاع غزة.

وقال الأنصاري "لا يمكننا التأكد من وصول الأدوية إلى الرهائن بسبب صعوبة الاتصالات في قطاع غزة، لكن على الأغلب تم إيصالها"، وذكر لا يمكننا تأكيد ذلك.

على الجانب الآخر، رفض المتحدث باسم وزارة الصحة، أشرف القدرة، في غزة التعليق على الأمر، وقال إنه لا يملك أي معلومات حوله.

مساعدات إلى الشمال؟

منذ بداية الحرب في غزة أعلن الجيش الإسرائيلي منطقة شمال القطاع منطقة عسكرية، وطالب كل السكان هناك بترك منازلهم والتوجه إلى الجنوب، ومنذ ذلك الحين يشتكي سكان المناطق الشمالية من تدهور حاد في الأوضاع الإنسانية، ونقصان في الأدوية والأطعمة.

البيان القطري ذكر أن المساعدات ستصل إلى المناطق "الأكثر احتياجا" في القطاع من دون تحديد مناطق معينة، لكن عضو المكتب السياسي لحركة حماس قال في تغريدة على منصة "إكس" إن "الدواء سيصل إلى شمال قطاع غزة رغم المنع الإسرائيلي".

وقال المتحدث باسم هيئة الإسعاف في الهلال الأحمر الفلسطيني، أحمد جبريل، لبي بي سي "من المفترض أن يتم إيصال الأدوية إلى مناطق شمال القطاع أيضا حسب المعلن، لكننا بانتظار التنفيذ".

وقبل أيام حثت الأمم المتحدة على إيصال مزيد من المساعدات إلى مناطق شمال القطاع، مطالبة إسرائيل بتسهيل ذلك.