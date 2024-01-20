أهالي الرهائن الإسرائيليين لـ نتنياهو: "انتهت أيام التسامح مع تخاذلكم"

ياسر رشاد - القاهرة - نظمت بعض عائلات الرهائن الإسرائيليين لدى حماس اعتصاما الليلة الماضية أمام مقر إقامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في تل أبيب، للمطالبة بتحرير الرهائن.

وحسب وسائل إعلام إسرائيلية، أن ذوي المخطوفين اعتصموا قبالة منزل نتنياهو في قيسارية وقد انضم العشرات إلى تظاهرة أهالي المخطوفين الذين يطالبون رئيس الوزراء بوقف اعدامات المخطوفين ويقولون: "لقد انتهت أيام التسامح مع تخاذلكم".

وخرج آلاف الإسرائيليين إلى شوارع مدينة حيفا في الـ13 من الشهر الجاري مطالبين باستقالة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وإجراء انتخابات مبكرة لاختيار بديل له.

وأكد الـ 15 نائبا يهوديا، اختلافهم مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، مطالبين بحل الدولتين.

كانت وكالة رويترز نقلت عن شركة دلتا إيرلاينز الأمريكية للطيران، بإنهاء سوف تلغي الرحلات بين تل أبيب ونيويورك حتى 30 أبريل ومراقبة الوضع الأمني في المنطقة باستمرار.

وأضافت رويترز نقلا عن الشركة: "سوف نلغي رحلات إضافية بين أمريكا وتل أبيب بسبب الصراع الجاري في المنطقة".