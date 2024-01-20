البابا تواضروس: عين الله على مصر سيحفظها ويجعل الخير باقيا فيها - صور

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية – محمد عامر:

قال البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، إن الأعياد فرصة للتعبير عن المحبة والترابط، والعيد يأتي لتجديد وتأصيل المحبة التي تجمعنا، والالتقاء في الأعياد أيضا دليل على السلام وهو النعمة الكبرى التي نحرص عليها جميعا كمصريين.

وأضاف البابا تواضروس أن مصر تعيش محبة وطنية تربطنا جميعا كانت دافعنا لنتخطى كافة الأزمات التي مررنا بها، فكانت فرصة أن نجتمع ونتكاتف لنواجهها، قائلا: "عين الله على مصر سيحفظها ويجعل الخير والسلام باقيا فيها في ظل قيادة حكيمة تدير البلاد".

جاء ذلك خلال استقباله اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، اليوم السبت، ببطريركية الأقباط الأرثوذكس بالإسكندرية، بحضور وفد من القيادات التنفيذية يضم اللواء سالم مهنا، مساعد أول وزير الداخلية لمنطقة غرب الدلتا، والدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس جامعة الإسكندرية، والدكتور أحمد جمال، نائب المحافظ، والدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ، وقيادات الكنيسة والأزهر الشريف، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

وقدم المحافظ التهنئة لقداسة للبابا تواضروس الثاني وجميع الأخوة الأقباط بمناسبة احتفالات عيد الغطاس، معربا عن اعتزازه وأهل الإسكندرية جميعا بتشريفها لها كرمز للمحبة والسلام.