جامعة النيل الأهلية تشارك في فعاليات ملتقى الشباب العربي واستشراف المستقبل -تفاصيل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر كامل:

شاركت جامعة النيل الأهلية، برئاسة الدكتور وائل عقل، في فعاليات ملتقى الشباب العربي واستشراف المستقبل، تحت رعاية جامعة الدول العربية، وتنظيم مجلس الشباب العربي للتنمية المتكاملة، بالتعاون مع الإدارة المركزية للتعليم المدني بوزارة الشباب والرياضة.

قدمت الجلسة الافتتاحية برئاسة الدكتور مفيد شهاب، وزير التعليم العالي الأسبق، رؤى ملهمة حول مستقبل العمل العربي المشترك في ظل التحديات الراهنة، بمشاركة الدكتور حسن يوسف علي، نائب رئيس جامعة النيل الأهلية لشؤون التعاون الدولي والاستدامة، ورئيس مجلس أمناء منتدى البحوث الاقتصادية، الذي شارك بتحليل مميز حول الرؤية العربية لاستشراف مستقبل العمل العربي المشترك واستدامة سوق العمل في ضوء الفرص والتحديات الراهنة، في حضور ومشاركة اللواء الدكتور محمود خليفة، المستشار العسكري للأمين العام لجامعة الدول العربية، والوزير المفوض هنادي المسن، رئيس مجلس إدارة أكاديمية إثراء، والدكتور أيمن نور الدين، رئيس جامعة الأهرام الكندية.

وعقدت الجلسة الثانية برئاسة الدكتور إسلام ثروت عبد الحليم، أستاذ مساعد بكلية تكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسب بجامعة النيل الأهلية، ورئيس شبكة مستشاري الــ IEEEفي مصر، لمناقشة تأثير الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا على المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشارك بالجلسة الدكتور محمد بن صالح بن عبد الرحمن بن نمي، نائب رئيس جامعة الملك سعود للشؤون التعليمية والأكاديمية، والدكتور عروة حسن سليمان الهباهبة، مدير الاستراتيجية والاستدامة بمؤسسة ولي العهد الأردنية، والدكتور علي عبيد عبد الرحمن الزعابي، نائب مدير جامعة كلباء الإماراتية، والدكتور محمد مصطفى الطويل، رئيس الأقسام التعليمية بكلية الحاسبات بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، والدكتور فراس أحمد علي، من جامعة صنعاء باليمن، والدكتورة مليحة محمود العازمي، وحليمة علي سيف الظنجاني، والطالبة نور صالح بن جاسم البلوشي، من دولة الإمارات العربية المتحدة.

وشهد الملتقى عرض مجهودات وإنجازات الجامعات والمراكز البحثية والمؤسسات التنموية والصناديق التمويلية، حيث قام المشاركون بعرض أنشطة الجامعات والمؤسسات الأهلية ومبادراتها الرائدة في مجالات التعليم والتنمية المستدامة، بالإضافة إلى مشاركة مميزة من طلاب جامعة النيل الأهلية والجامعات المصرية المختلفة لعرض مشروعاتهم ونماذجهم الابتكارية التي سبق تقديمها في مسابقة الباحث المصري الناشئ UGRF والتي تعقدها جامعة النيل الأهلية سنويًّا تحت إشراف الدكتور أحمد رضوان، نائب رئيس جامعة النيل الأهلية للبحوث، بالإضافة إلى شباب رواد الأعمال من مخرجات هاكاثون استراتيجيات رواد الأعمال الذي عقد نوفمبر الماضي بجامعة النيل.

واختتمت فعاليات الملتقى بتكريم المشاركين وإصدار مجموعة من التوصيات؛ لتحفيز الحوار حول مستقبل الشباب العربي، مع تأكيد الضرورة الملحة لتحقيق التكامل والاستدامة في مجالات العمل والتنمية.