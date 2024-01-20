رئيس وزراء بريطاني أسبق يعلّق على احتمال إعادة انتخاب ترامب

ابوظبي - سيف اليزيد - قال بوريس جونسون، رئيس الوزراء البريطاني الأسبق، إن فترة رئاسية جديدة للرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب يمكن أن تكون هي «بالضبط ما يحتاجه العالم».

وسخر جونسون من قلق بعض الدول من احتمال فوز ترامب في الانتخابات الأميركية المقررة في نوفمبر المقبل.

وقال جونسون، في عموده الأسبوعي في صحيفة «ديلي ميل»، إنه إذا دعم ترامب أوكرانيا في أزمتها، فإن قيادته المتجددة «يمكن أن تكون فوزاً كبيراً للعالم».

كان ترامب قد أثار الشكوك بشأن استمرار الدعم لكييف حال وصوله إلى البيت الأبيض. لكن جونسون، المؤيد القوي لأوكرانيا، يعتقد أن ترامب لن يخون كييف.

ونقلت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) عن جونسون قوله «لا أعتقد ببساطة أن ترامب سيتخلى عن الأوكرانيين. على العكس، بعدما تأكد أنه لا يوجد اتفاق ليبرمه مع بوتين، أعتقد أن هناك فرصة جيدة لأن يقوم بمضاعفة جهوده، من خلال منحهم ما يحتاجون».

وأضاف رئيس الوزراء البريطاني الأسبق: «في هذه الحالة، هناك فرصة كبيرة، أنه في ظل حكم ترامب، سيكون الغرب أكثر قوة، وسيكون العالم أكثر استقراراً».