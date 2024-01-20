وزير الخارجية التونسي يدعو قادة عدم الانحياز لتكثيف الضغط لوقف إطلاق النار بغزة

ياسر رشاد - القاهرة - أكد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمار اليوم السبت، أهمية أن تظل القضية الفلسطينية على رأس أولويات "حركة عدم الانحياز" حتى تحقيق العدالة وإقامة دولة فلسطينية ذات السيادة على أراضيها كافة وعاصمتها القدس الشريف، داعيا الحركة إلى توظيف ثقلها السياسي لتكثيف الضغط الدولي من أجل وقف اطلاق النار على غزة؛ بما يسمح باستنئاف عمليات الاغاثة وتخفيف معاناة مليوني انسان.

وحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، جدد عمار ـ خلال مشاركته في القمة الـ19 لحركة عدم الانحياز المنعقدة في العاصمة الأوغندية كمبالا ـ إدانة تونس الشديدة لتواصل العدوان الإسرائيلي ، مؤكدا أن تحقيق الاستقرار في المنطقة يبقى رهن التوصل إلى حل عادل وشامل ودائم، ينهي احتلال الكيان الغاصب لأرض فلسطين وبقية الأراضي العربية المحتلة..وذلك حسب بيان للخارجية التونسية.

من جهة أخرى، أكد وزير الخارجية التونسي حرص بلاده على مواصلة انخراطها الإيجابي والفاعل في حركة عدم الانحياز وذلك من منطلق التزامها الثابت كعضو مؤسس، داعيا في هذا الإطار إلى تطوير عمل الحركة، استجابة لرهانات المرحلة وحتى تستعيد دورها المؤثر وتساهم بأكثر فاعلية في صنع القرار على الصعيد الدولي بما يتماشى مع ثقلها السياسي ودورها التاريخي.

ولدى تطرقه إلى محور القمة "تعميق التعاون من أجل الرخاء العالمي المشترك"، اعتبر الوزير التونسي أن تحقيق النقلة المرجوة والاستفادة المثلى من فرص التعاون الدولي تستدعي إضفاء التوزان في العلاقات الدولية.

وأوضح ضرورة حشد الجهود وتسخير الموارد الضرورية لتمويل تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030 والحد من تأثير التغير المناخي، داعيا الدول إلى الوفاء بتعهداتها ذات الصلة.