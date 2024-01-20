الجيش الروسي: تدمير 20 طائرة أوكرانية بدون طيار وإسقاط صاروخ هيمارس

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن القوات الروسية أسقطت 20 طائرة أوكرانية بدون طيار، وصاروخ "هيمارس" واحد خلال الـ24 ساعة الماضية.

وحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، أشارت الوزارة في بيان حول أحدث تطورات العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا -بحسب ما نقلته وكالة أنباء "تاس" الروسية- إلى أن القوات الروسية قصفت 118 منطقة أوكرانية خلال اليوم الماضي، مستهدفة مناطق تمركز عسكرية ومعدات ومراكز تابعة للجيش الأوكراني بينها محطة رادار ألمانية الصنع من طراز "أيريس-تي".

وفي منطقة خيرسون، ذكر البيان أن الجيش الأوكراني فقد نحو 35 جنديًا، بالإضافة إلى تدمير سيارتين عسكريتين ومدفع هاوتزر واحد أمريكي الصنع من طراز "بالادين".

وفي كراسني ليمان، أشار البيان إلى أن القوات الروسية تصدت لأربع هجمات أوكرانية خلال اليوم الماضي، ما أسفر عن مقتل 280 جنديًا أوكرانيًا، وتدمير مركبتين قتاليتين مدرعتين، و7 مركبات آلية، ونظام مدفعية ذاتي الدفع من طراز "جفوزديكا".

وفي دونيتسك، أوضح البيان أن القوات الروسية تصدت لهجومين أوكرانيين بالقرب من مناطق روفنوبول وكونستانتينوفكا خلال اليوم الماضي، ما أسفر عن مقتل 95 جنديًا أوكرانيًا، وتدمير 3 مركبات آلية، ومنظومتين مدفعية ذاتية الدفع من طراز "أكاتسيا".

وأشار البيان إلى أن القوات الروسية تصدت لأربع هجمات أوكرانية أخرى في منطقة دونيتسك اليوم الماضي، ما أدى إلى فقدان الجيش الأوكراني ما يصل إلى 320 جنديا بين قتيل وجريح، وتدمير 6 شاحنات صغيرة ومدفعين هاوتزر.

وفي منطقة زابوريجيا، أشارت الدفاع الروسية إلى أن قواتها هزمت قوات من 3 ألوية أوكرانية بالقرب من نيستيريانكا ورابوتينو وفيربوفوي، موضحة أن القوات الروسية ألحقت أضرارا جسيمة بالقوات والمعدات الأوكرانية، حيث بلغت الخسائر نحو 30 جنديًا بين قتيل وجريح، بالإضافة إلى مركبتين قتاليتين مدرعتين ومدفع هاوتزر واحد.

وفي كوبيانسك، ذكر البيان أن القوات الروسية صدت 10 هجمات أوكرانية خلال اليوم الماضي، ما أسفر عن خسائر في صفوف الجيش الأوكراني بلغت 150 جنديا بين قتيل وجريح وسيارتين عسكريتين.

ووفقا لوزارة الدفاع الروسية، فإن إجمالي خسائر الجيش الأوكراني منذ بداية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، بلغت 567 طائرة حربية، و265 مروحية، و10914 طائرة بدون طيار، و450 منظومة صواريخ، و14705 دبابة ومركبات قتالية مدرعة أخرى، و1202 قاذفة صواريخ متعددة الإطلاق، و7795 منظومة مدفعية ميدانية ومدافع هاون، فضلا عن 17641 مركبة عسكرية خاصة.