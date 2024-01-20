بيان إفريقي أوروبي أمريكي يدعو لوقف الحرب بالسودان وإنهاء التوتر الإثيوبي الصومالي

ياسر رشاد - القاهرة - أصدر ممثلو الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية، المشاركون في قمة عدم الانحياز في العاصمة الاوغندية "كمبالا"، بيانا مشتركا يدعو الأطراف "المتقاتلة" في السودان إلى الوقف الفوري لإطلاق النار والدخول في حوار حول مستقبل الوضع في السودان، كما دعت الأطراف الثلاثة إلى إنهاء التوتر بين الصومال وإثيوبيا حول الاتفاق المبرم بين إثيوبيا وما يعرف "بأرض الصومال".

وأكد البيان المشترك أن التطورات الحاصلة في السودان والتوترات الإثيوبية الصومالية؛ من شأنها تهديد أمن واستقرار منطقة القرن الإفريقي.

وأشار البيان إلى أن التقارير الصادرة عن الاتحادين الإفريقى والأوروبي والولايات المتحدة والأمم المتحدة، والتي تؤكد أن الصراع في السودان؛ قد خلف - حتى الآن - ما لا يقل عن 7 ملايين انسان ما بين نازح ومشرد وتوقف 19 مليونا من الأطفال عن الدراسة.

من جانبه، نبه مايكل هامر المبعوث الأمريكي الخاص لمنطقة القرن الإفريقي، الفصائل السودانية المتناحرة إلى ضرورة الالتزام بمقررات القانون الانساني الدولي، وكذلك الوفاء بتعداتها بالتوقف عن القتال فى السودان.

وقال هامر - في بيان صادر عن الخارجية الأمريكية - "حان الوقت على الأطراف السودانية المتصارعة أن تنفذ ما تقوله من رغبتها في إنهاء الحرب و الوقوف على احتياجات الشعب السوداني".

وقال محللون في العاصمة الأوغندية كبالا إن دعوة المبعوث الامريكى للقرن الإفريقي، جاءت بعد عقد الهيئة الحكومية للتنمية في إفريقيا "إيجاد" اجتماع طارىء لقادة بلدان التجمع في "كمبالا"، على هامش قمة عدم الانحياز؛ لمناقشة تطورات الموقف في السودان والتوتر الاخير بين إثيوبيا والصومال.

وكانت العاصمة الاوغندية كمبالا قد استضافت قمة قادة دول عدم الانحياز في دورتها الـ 19 أمس، وهي القمة - التي اختتمت أعمالها اليوم - بعد اجتماعات تحضيرية عقدت على مدار الأيام الثلاثة السابقة لانعقاد القمة، و كذلك تستضيف العاصمة الاوغندية غدا /الأحد/ وبعد غد /الإثنين/، اجتماعات قمة مجموعة الـ 77 لدول الجنوب .