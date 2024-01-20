الهند تؤكد دعمها لمقترح حل الدولتين لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي

ياسر رشاد - القاهرة - أكدت الهند دعمها لمقترح "حل الدولتين" لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

وحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، قال وزير الهند للشؤون الخارجية، سوبرامانيام جايشانكار - في منشور على موقع التواصل الاجتماعي "إكس" أوردته قناة "إن دي تي في" الهندية - إنه التقى مع وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، في العاصمة الأوغندية /كامبالا/ في وقت سابق اليوم /السبت/، وأجرى ما وصفه بـ "مناقشة مفصلة وشاملة" بشأن الصراع الجاري في قطاع غزة.

وأضاف جايشانكار "تبادلنا وجهات النظر فيما يتعلق بالأبعاد الإنسانية والسياسية، وشددت على دعم الهند لحل الدولتين واتفقنا على البقاء على اتصال".

ويأتي اللقاء على هامش مشاركة المسئولين الاثنين في قمة "حركة عدم الانحياز" المنعقدة على مدار يومين، بداية من أمس /الجمعة/، والذي دعا خلالها جايشانكار في خطابه أمس إلى حل الدولتين حيث يمكن للشعب الفلسطيني أن يعيش داخل حدود آمنة، وأضاف "يجب أن تركز مساعينا الجماعية على جعل هذا الأمر قابل التحقيق".