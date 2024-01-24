بقعوني دعا للمشاركة في عيد دخول المسيح الى الهيكل وعيد الابرشية في 1 و2 شباط

دعا متروبوليت بيروت وجبيل وتوابعهما للروم الملكيين الكاثوليك جورج بقعوني كهنة الابرشية وابناءها للمشاركة في عيد دخول السيد المسيح الى الهيكل وعيد الابرشية ويوبيل المئوية الثالثة، في كاتدرائية النبي ايليا- ساحة النجمة يومي الخميس في 1 شباط المقبل عند السادسة مساء بصلاة الغروب والاغربنية، والجمعة 2 شباط عند السادسة مساء بالقداس الالهي وتبريك الشموع.

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