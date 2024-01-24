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بقعوني دعا للمشاركة في عيد دخول المسيح الى الهيكل وعيد الابرشية في 1 و2 شباط

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دعا متروبوليت بيروت وجبيل وتوابعهما للروم الملكيين الكاثوليك جورج بقعوني كهنة الابرشية وابناءها للمشاركة في عيد دخول السيد المسيح الى الهيكل وعيد الابرشية ويوبيل المئوية الثالثة، في كاتدرائية النبي ايليا- ساحة النجمة يومي الخميس في 1 شباط المقبل عند السادسة مساء بصلاة الغروب والاغربنية، والجمعة 2 شباط عند السادسة مساء بالقداس الالهي وتبريك الشموع.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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