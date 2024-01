شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل استهداف مستشفيات مدينة خان يونس والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - Palestinians inspect the damage of a destroyed building following Israeli airstrikes in Khan Younis refugee camp, southern Gaza Strip, Thursday, Dec. 7, 2023. (AP Photo/Mohammed Dahman)