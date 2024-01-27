أمريكا توافق على بيع مقاتلات “إف-16” لتركيا بعد موافقتها على انضمام السويد للناتو

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 _ متابعات

وافقت الحكومة الأمريكية على بيع مقاتلات (إف-16) لأنقرة بعد موافقة تركيا النهائية على انضمام السويد لحلف شمال الأطلسي (الناتو).

وتم إبلاغ الكونغرس بصفقة الأسلحة المقررة. ولا يتعين على البرلمان الأمريكي أن يسمح بإتمام الصفقة، إلا أن لديه السلطة لمنعها حال وجود شكوك.

لكن هذا يعد أمرا مستبعدا بعدما أعلنت تركيا موافقتها النهائية على انضمام السويد لحلف الناتو.