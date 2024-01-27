سلطتا أستراليا وإيطاليا علّقتا تمويل "الأونروا" بعد قرار مماثل لأميركا وكندا إثر مزاعم إسرائيلية

أعلنت وزارة الخارجية الأسترالية تعليق تمويلها البلاد لوكالة "الأونروا" موقتًا، موضحة أنّ "أستراليا ستنضم إلى شركائها ذوي التفكير المماثل في الولايات المتحدة وكندا في وقف التمويل موقتًا".

بدورها، أعلنت وزارة الخارجية الإيطالية أيضًا عن تعليق تمويل روما للوكالة.

وكانت قد أعلنت سلطات الولايات المتحدة ومن ثمّ كندا، عن تعليق أيّ تمويل إضافي للوكالة، بسبب مزاعم إسرائيلية باحتمال مشاركة موظفين بالوكالة في هجمات عملية "طوفان الأقصى".

وأشارت حركة "حماس"، إلى "أننا ندين بشدة تحريض الكيان الصهيوني على مؤسسات أممية تساهم في إغاثة شعبنا بينها الصحة العالمية والأونروا".

ولفتت إلى "أننا ندعو الأمم المتحدة إلى عدم الرضوخ لتهديدات وابتزازات الكيان الصهيوني وسعيه لقطع شرايين الحياة عن شعبنا".