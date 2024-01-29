رأى النائب قاسم هاشم، أنه "لو كل الأفرقاء استجابت لدعوات رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى الحوار لكنا وفرنا الكثير، وبري سيستمع الثلاثاء من الخماسية "شو عندن".

كانت هذه تفاصيل خبر هاشم: بري سيستمع الثلاثاء من الخماسية "شو عندن" ولو كل الأفرقاء استجابت لدعواته الى الحوار لوفّرنا الكثير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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