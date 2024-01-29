بيلوسي: الاحتجاجات التي تشهدها أميركا لوقف إطلاق النار في غزة قد يكون لها صلة بروسيا

اعتبرت الرئيسة السابقة لمجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي اليوم إنها ترى أن بعض الاحتجاجات التي تشهدها الولايات المتحدة للمطالبة بوقف إطلاق النار في غزة قد يكون لها صلة بروسيا، وطلبت من مكتب التحقيقات الاتحادي إجراء تحقيق في تمويل هذه الاحتجاجات.

ولم تقدم بيلوسي في التصريحات التي أدلت بها خلال مقابلة مع شبكة (سي.إن.إن) أي دليل على كلامها.

وعند سؤالها عما إذا كان الموقف الرافض لسياسة الرئيس جو بايدن بخصوص الحرب في غزة يمكن أن يضر بالحزب الديمقراطي في الانتخابات الرئاسية في تشرين الثاني، قالت بيلوسي "بالنسبة لهم، الدعوة إلى وقف إطلاق النار هي رسالة من السيد بوتين... لا تنخدعوا، هذا مرتبط بشكل مباشر بما يود الرئيس الروسي فلاديمير بوتين رؤيته".

وأضافت "أعتقد أن بعض هؤلاء المتظاهرين عفويون وعلى طبيعتهم وصادقون. وأرى أن بعضهم له صلة بروسيا... يجب التحقيق في بعض أوجه التمويل وأريد أن أطلب من مكتب التحقيقات الاتحادي التحقيق في ذلك".