وزير الخارجية الإسرائيلي يطالب باستقالة المفوض العام للأونروا

اشار وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس الى إنه ألغى اجتماعات مع المفوض العام وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" فيليب لازاريني، ودعاه إلى "الاستقالة"، عقب مزاعم بأن بعض موظفي الأونروا اشتركوا في هجوم السابع من تشرين الأول على إسرائيل.

وأردف كاتس "ألغيت للتو اجتماعات لمفوض أونروا فيليب لازاريني مع مسؤولين من وزارة الشؤون الخارجية في إسرائيل". وتابع "شارك موظفو أونروا في عملية السابع من تشرين الاول .. ينبغي أن يستخلص لازاريني النتائج ويستقيل. مناصرو الإرهاب غير مرحب بهم هنا".